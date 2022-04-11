انطلاق منافسات الدور الأول لبطولة نادي الرفاع للتنس الرمضانية للناشئين

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت منافسات بطولة نادي الرفاع للتنس الرمضانية لفئتي تحت 12 سنة وتحت 14 سنة، حيث أقيمت على ملاعب النادي يومي الجمعة والسبت مباريات الدور الأول ودور الثمانية للبطولة.

في فئة تحت 12 سنة، صعد اللاعب هاشم التوبلي إلى الدور نصف النهائي بفوزه على اللاعب أرجون شوكلا في دور الثمانية بمجموعتين دون مقابل جاءت نتائجمها 6/‏0 و6/‏0، وسيلتقي التوبلي مع اللاعب عبدالرحمن الدوسري الذي فاز على اللاعب ناصر محمد بعد انسحاب الأخير من المباراة للإصابة في الشوط الحاسم، حيث جاءت نتائج المجموعات 6/‏1 و4/‏6 و1/‏0.

كما صعد اللاعب أحمد مرتضى إلى نصف النهائي بعد فوزه على اللاعب علي الخياط بنتيجة 7/‏6 و6/‏3، وسيلتقي مع اللاعب طلال السيد الذي تفوق على اللاعب عاطف ساكويب 6/‏4 و2/‏6 و10/‏4.

وستقام مباراة هاشم التوبلي وعبدالرحمن الدوسري في الدور نصف النهائي يوم غد الثلاثاء 12 أبريل، بينما ستقام مباراة أحمد مرتضى وطلال السيد في الدور ذاته يوم الأربعاء 13 أبريل، بينما ستقام المباراة النهائية يوم الخميس 14 من الشهر ذاته.

وفي منافسات مسابقة تحت 14 سنة، أقيمت يوم أمس مباريات دور الـ16، حيث تأهل اللاعب أحمد حسام إلى دور الثمانية بفوزه على اللاعب عبدالرحمن الدوسري 6/‏0 و6/‏0، وتغلب اللاعب عاطف ساكويب على اللاعب ماديسون هايوود 6/‏1 و6/‏1، كما تغلب اللاعب طلال السيد على أحمد مرتضى 7/‏5 و4/‏6 و10/‏8، وفاز رضا عبدالنبي على ناصر محمد 6/‏2 و6/‏2، وتفوقت اللاعبة هاجر زيدان على اللاعب كلارك ساياغو 6/‏1 و2/‏6 و10/‏6، كما تفوق اللاعب عيسى مسيح على علي الخياط 6/‏1 و6/‏0، فيما فاز اللاعب هاشم التوبلي على حمزة موسى 6/‏0 6/‏0.