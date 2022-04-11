عبدالـله عبدالكريم يسجّل أعلى محاولة ببطولة أرض المرح للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - حصد اللاعب عبدالله عبدالكريم على جائزة أعلى محاولة في اليوم الـ13 من بطولة أرض المرح الرمضانية للبولينج التي تقام هذا العام تحت مسمى المؤسس، تخليدًا لذكرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة والشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ومرتضى قدرت راستي، إذ سجل عبدالله 751 نقطة بأعلى محاولة رفع من خلالها رصيده إلى 2246 نقطة في المركز الثاني للاعبي المجموعة (A)، خلف متصدر الترتيب اللاعب الفلبيني Emerson بـ2283 نقطة.

وصعد لاعب المنتخب السعودي عبدالرحمن الخليوي إلى المركز الثالث في الترتيب العام، بعد أن جمع 2174 نقطة، متقدمًا على أحمد الخاجة صاحب المركز الرابع 2132 نقطة، وجاء خلفه احمد القعود بالمركز الخامس 2129 نقطة، ثم علي الماس بالمركز السادس 2118 نقطة، والفلبيني JM بالمركز السابع 2070 نقطة، وعيسى تقى بالمركز الثامن 2069 نقطه، تلاه أحمد فريد بالمركز التاسع 2064 نقطة، وأخيرًا يوسف فلاح بالمركز العاشر 2032 نقطة.

وعلى صعيد المجموعة (B)، حصل اللاعب Edison على جائزة أعلى محاولة بتسجيله 637 نقطة، بينما حافظ اللاعب الفلبيني Euly على صدارة ترتيب اللاعبين 1986 نقطة، وخلفه أحمد الأنصاري في المركز الثاني 1964 نقطة، ثم الفلبيني Ronald بالمركز الثالث 1829 نقطه، وعيسى أكبري بالمركز الرابع 1871 نقطة، وخالد القعود بالمركز الخامس 1863 نقطة، تلاه سامي سلوم بالمركز السادس 1824 نقطة، وخالد سمير بالمركز السابع 1821 نقطة، والفلبيني Dexter بالمركز الثامن 1821، وخلفه وليد دراج بالمركز التاسع 1799 نقطة، والفلبيني Edison بالمركز العاشر 1769 نقطة.