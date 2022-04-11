سار يتغلب على المعامير.. ودلمون للدواجن ينتصر على «جنت ستيشن»

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق نادي سار في التغلب على نظيره فريق نادي المعامير بصعوبة كبيرة بهدف دون مقابل، في أولى مباريات الفريقين ضمن منافسات دوري المجموعات ببطولة شركة دلمون للدواجن الرمضانية لكرة القدم للصالات التي تقام على صالة نادي الشباب، إذ استطاع سار من الانتصار في المباراة بفضل خبرة اللاعبين الذين يمتلكهم، خصوصًا اللاعبين الدوليين العائدين من مشاركتهم الأخيرة من المنتخب الوطني وحجزوا فيها بطاقة التأهل لبطولة كأس آسيا لكرة الصالات القادمة بالكويت.

ويدين سار للاعبه الدولي محمد عبدالله (حنتوش) الذي تمكن من تسجيل هدف الانتصار لفريقه في المباراة، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية، واجه فريق شركة دلمون للدواجن صعوبة كبيرة قبل أن يخرج بالانتصار على حساب فريق جنت ستيشن، في مباراة حماسية وقوية من جانب الفريقين، وانتهت لمصلحة دلمون للدواجن بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ سجل هدفي دلمون للدواجن سيد عدنان محمد وناصر حسن، بينما سجل هدف جنت ستيشن عوف عبدالرحمن.

وحصل اللاعب سيد هاشم النجار على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من البطولة إقامة العديد من المسابقات الترفيهية للجماهير بين المباراتين، الأمر الذي أضفى أجواء جميلة وتنافسية بين الجماهير. وستحصل اليوم الثلاثاء الفرق على راحة إجبارية، على أن تعود المنافسات يوم الأربعاء بإقامة مباراتين على صالة نادي الشباب.