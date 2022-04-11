مشاجرة بين طالبين ووفاة أحدهما

باشرت شرطة محافظة جدة بلاغا عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة، وهما مواطنان (15 عاما) توفي أحدهما -رحمه الله-، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة، وإحالتها لجهة الاختصاص.



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