سعودية تفوز بجائزة الإنجاز الاستثنائي الدولي الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حازت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي على جائزة الإنجاز الاستثنائي الدولي من جامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الحفل 48 لتوزيع جوائز الجامعة.

وأشارت الأحمدي خلال كلمتها في حفل، أقامته الجامعة بهذه المناسبة إلى أن برنامج الابتعاث يعتبر أحد مرتكزات استراتيجية التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يسهم البرنامج في اكتساب المعرفة من المؤسسات المتميزة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى وجود أكثر من 50 ألف طالب سعودي في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت بإطلاق ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، والتي تهدف إلى تسجيل الطلاب في المؤسسات التعليمية النخبية حول العالم، مع التركيز على التعليم عالي المستوى، وتطوير القدرات البحثية، وتلبية احتياجات المشاريع التنموية الضخمة، التي تجري في المملكة.

وأكدت أن المملكة مرت بالعديد من التغيرات في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى إطلاق رؤية 2030، والتي تعمل المملكة على تحقيقها، مؤكدة أن هذه الرؤية بمثابة محرك للتغيير على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأسهمت في تمكين المرأة في المجتمع، وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، وكل ذلك يعود للاستثمار الكبير بتعليم المرأة في المملكة العربية السعودية. وقدمت في ختام كلمتها شكرها لمجلس إدارة جامعة تولين، كما هنأت جميع من حصلوا على جوائز الجامعة لهذا العام بمختلف فئاتها.

وأوضحت، في تصريح صحفي، عقب مراسم حفل الجائزة أن اختيارها للحصول على هذه الجائزة الدولية لم يكن ليتحقق إلا بتوفيق من الله ثم بدعم كبير واهتمام وجدته المرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين مكنها من الوصول إلى مناصب قيادية استطاعت من خلالها أن تصبح مشاركة في صناعة القرار وفاعلة في دفع عجلة التنمية، محققة للكثير من الإنجازات العلمية والاقتصادية والاجتماعية.

تمكين المرأة







ضمن 50 ألف طالب في جامعات الولايات المتحدة



نجحت المرأة في الوصول إلى المناصب القيادية



مشاركة فاعلة في صناعة القرار ودفع عجلة التنمية



تفعيل حضورها في المحافل الدولية والإقليمية



نجاح تام في تمثيل المملكة في كافة المناسبات



جائزة الإنجاز الاستثنائي: