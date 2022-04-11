تمكين ذوي الإعاقة للمشاركة بالعمل التطوعي في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في العمل التطوعي وتعزيز الشراكات المجتمعية، وقعت أمانة محافظة جدة اتفاقية تعاون مع جمعية متلازمة النجاح تتضمن المشاركة في الأعمال التطوعية من قبل أبناء وبنات متلازمة داون لتعزيز حب العمل التطوعي لديهم، وجعل مدينة جدة ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تنفيذ معايير الوصول الشامل، إلى جانب إقامة المبادرات والبرامج والفعاليات التي تُسهم في تحسين البيئة المحيطة بالأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة التي تقدمها الأمانة والجهات ذات العلاقة. من جهة ثانية أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان، عن إتلاف العديد من البسطات العشوائية ومصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضار والفاكهة، إضافة إلى 141 لترا من المشروبات الرمضانية مجهولة المصدر بنطاقي الصفا وأبحر.



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