خطط لتطوير الخدمات لزائرات المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم خطط تطوير الخدمات عقدت وكالة الشؤون الأكاديمية والتطويرية النسائية ممثلة بوحدة الجودة النسائية، أولى حلقات الجودة لتحسين وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة كل من مديرة إدارة الإشراف الميداني ومديرة وحدة الجودة النسائية وعدد من القيادات الميدانية. ونوهت وكيلة الشؤون الأكاديمية والتطويرية النسائية أسماء البلادي، إلى أن رؤية المملكة 2030 تتميز بأنها نقطة تحول حقيقي في مجال الجودة والتميز المؤسسي في المملكة، وخطت بلادنا خطوات عظيمة في هذا المجال، ووضعت جل اهتمامها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. أهداف أولى حلقات الجودة





مناقشة نتائج الجولات الميدانية خلال الأسبوع الأول من رمضان



الوقوف على نقاط التحسين وتحليلها والرفع بالتوصيات المناسبة للجهات العليا



الوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين وقاصديهما



مواكبة رؤية الرئاسة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين



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