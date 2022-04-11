مراكز طوارئ لتقديم الخدمة الإسعافية لزوار الحرم

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ويحتوي مستشفى أجياد على جهاز الطب الاتصالي للسكتة الدماغية، كما أن قسم العناية المركزة وقسم الطوارئ مجهز بأحدث الأجهزة وسريرين للإنعاش القلبي الرئوي، وقسم الأشعة الذي يحتوي على جهاز الأشعة السينية الذي يعمل بالنظام الرقمي، إضافة إلى جهاز أشعة مقطعية متطور، وأجهزة حديثة للفحص بالموجات فوق الصوتية، وقسم المختبر، وقسم الصيدلية.
وتحتوي أروقة الحرم على 3 مراكز طوارئ، تعمل على مدار الساعة وتتولى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لمرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، حيث إن هذه المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة، كما يقدم مستشفى الحرم للطوارئ خدماته للزوار والمعتمرين على مدار الساعة، فيما يقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله الخدمات الطبية العاجلة لضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، حيث جرى تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ، حيث يوفر مستشفى الحرم للطوارئ خدمات عالية المستوى والكفاءة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمعتمرين.
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