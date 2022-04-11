شكرا لقرائتكم خبر «مالك» يكسر حاجز الإعاقة بإفطار الصائمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «لم تكن الإعاقة عائقا عن العمل» عبارة يرددها أحد المعاقين من أبناء مدينة عرعر، وهو ينفذ أعماله ومبادراته التطوعية التي يشارك في تنفيذها مع الجمعيات الخيرية في منطقة الحدود الشمالية.

ويحرص المتطوع مالك البديوي ـ من ذوي الإعاقة ـ أحد الفائزين بجائزة «كفو»، التي أطلقها أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد في فرع التطوع على المشاركة في إعداد وتقديم الوجبات الرمضانية وتوزيعها على الصائمين مع غروب شمس كل يوم من شهر رمضان المبارك.

ويسعى البديوي خلال مشاركته الميدانية إلى كسر حاجز الإعاقة، وحث الشباب والفتيات وتشجيعهم للمشاركة في الأعمال الخيرية، مشيرا إلى أن مشاركته تكمن في تغليف وترتيب الوجبات الغذائية، وتقديمها للصائمين في الطرقات والمخيمات المخصصة لإفطار الصائمين.

من جهة ثانية نظم بنك التنمية الاجتماعية أمس، فعاليات «السوق الرمضاني»، وذلك بمضمار المشي في حي المساعدية بعرعر. ويشارك في السوق، 25 أسرة منتجة، جهزت وفق معاير تسوقيه عالية المستوى، لجذب المتسوقين، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.