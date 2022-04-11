شكرا لقرائتكم خبر متطوعات المسجد الحرام يترجمن اللغات ويساعدن كبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتنافس 1018 متطوعة بالمسجد الحرام خلال رمضان الحالي، في عدد من المجالات، منها ترجمة اللغات ومساعدة كبار السن وفي خدمات التنقل عبر العربات الكهربائية، واللاتي جرى استقطابهن من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بالمسجد الحرام بيان الهذلي أن العمل التطوعي له أجر عظيم من خلال منفعة قاصدات البيت العتيق وتقديم الخدمة لهم، مبينة أن تمكين المرأة من خلال عملها في المسجد الحرام انعكس بأثر إيجابي على نفوس المتطوعات وإكسابهن المهارات والخبرات والاستفادة القصوى من التنوع الثقافي واللغوي وتنفيذا لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة قاصدي المسجد الحرام وفق أعلى معايير الجودة للمصلين والمعتمرين.

ولفتت إلى أن زيادة أعداد الجهات والجمعيات الخيرية المشاركة ارتفع لـ14 جهة حكومية وخيرية نسائية خلال هذا العام 1443هــ، حيث انعكست بدورها هذه الأعداد الكبيرة على الواقع الميداني وتقديم الخدمات كافة، وذلك بالتزامن مع رفع كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأعربت أن العمل التطوعي في المسجد الحرام خلال رمضان المبارك لا يتوقف على مدى 24 ساعة موزعة على أربع ورديات في اليوم.

من جهة أخرى تنظم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، إقامة الدروس والمحاضرات الدائمة في المسجد الحرام وتنشرها عبر عدد من الوسائل الرقمية والإعلامية لتصل إلى راغبيها من المسلمين حول العالم.

وتقام المحاضرات والدروس بالمسجد الحرام تحديدا في توسعة الملك فهد -رحمه الله-، بالدور العلوي والمطاف يسار النازل من باب إسماعيل -عليه السلام- كرسي الأئمة، مع إتاحة مشاهدتها من خلال البث المباشر والمسجل لها، وذلك عبر منصة منارة الحرمين، والمنصات الأخرى التابعة لإدارة التوجيه والإرشاد الرقمي.

ويلقي الدروس والمحاضرات المقامة بالحرم المكي الشريف عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء والمتخصصين بمختلف العلوم الشرعية المتنوعة وفق جدول علمي دائم يعلن عنه أسبوعيا «كل يوم سبت» عبر المنصات الإعلامية الرسمية للرئاسة والوكالة، حرصا على استفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه العلوم الشرعية المستمدة من الكتب والمتون الصحيحة والمتخصصة في العديد من المجالات منها الفقه، العقيدة، الأصول، السيرة النبوية، اللغة العربية، الأدب وغيرها من الكتب العلمية.

لغات المحاضرات والدروس

