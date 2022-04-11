الدفاع المدني تحذر من مخاطر الحوادث المنزلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك، منها الحوادث الناجمة عن اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية نتيجة عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات. وأكدت ضرورة سلامة التمديدات الكهربائية والغاز واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر، وتوفر مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكواشف الدخان والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.



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