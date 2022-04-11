سوء تغذية دماغ الطفل يؤدي لتضاؤل حجمه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت الدراسات أن سوء تغذية دماغ الطفل يؤدي إلى تضاؤل حجمه، كما أن عدم اكتمال نمو الدماغ يسبب اختلالا سلوكيا وإدراكيا للطفل طوال عمره.

وقد يحدث سوء التغذية نتيجة لعدم تمكن الأشخاص من الحصول على الطعام أو تحضيره، أو الإصابة باضطراب يجعل من الصعب تناول أو امتصاص الطعام، أو وجود حاجة متزايدة إلى السعرات الحرارية.

وأوضح مجلس شؤون الأسرة أن الطفولة المبكرة هي فترة البناء الأساسي والحقيقي لشخصية الإنسان، فيجب أن يشعر الطفل بأمان في نظام يومي ثابت يمكنه من التنبؤ بالأحداث اليومية والسلوكيات المتوقعة منه، مشيرة إلى وجود عدة حاجات لكي ينمو الطفل بأمان، وهي العيش في نمط واضح ومنظم، والشعور بالأمان في بيئته المنزلية والمدرسية، إلى جانب الثقة بأن الكبار ممن حوله يحمونه من كل الأخطار، كما تتضمن الشعور بالانتماء للأسرة ومجموعة الأصدقاء، والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين من الكبار والصغار، وكذلك الاهتمام والتقبل وتقوية العلاقات معه وثقته بنفسه.

ماذا يأكل طفلك؟

%80 من دماغ الطفل وأكثر يكتمل نموه عند بلوغه 3 سنوات

75 % من كل وجبة يأكلها الطفل تذهب إلى بناء دماغه

أهمية غذاء الطفل







الغذاء المتوازن يسهم في تطوير دماغه وقدراته العقلية



توفر الرضاعة الطبيعية الغذاء المثالي والمناعي للرضيع



التغذية الجيدة خلال فترة الحمل مهمة لصحة الطفل



المصدر: اليونيسف

8 تحديات تواجه صحة الطفل