استبيان لجمع معلومات عن التراث غير المادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للحفاظ على التراث وصونه، أطلقت هيئة التراث استبيانا لجمع المعلومات حول التراث الثقافي غير المادي في المملكة، وذلك في إطار جهودها في إعداد تقريرها الدوري لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة «اليونسكو»، ودعت الهيئة المهتمين بقطاع التراث إلى المشاركة في الاستبيان عبر الرابط: https://heritage.moc.gov.sa/ar/survey-heritage-ar وتنقسم الاستبانة إلى قسمين، حيث تهدف الأولى إلى حصر جميع الجهود الوطنية للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي بجميع مجالاته، فيما تهدف الثانية إلى حصر الجهود الوطنية المبذولة لصون العناصر التي سبق تسجيلها على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، وهي: العرضة النجدية، والمجلس، والقهوة، والصقارة، والمزمار. هدف الاستبيان





عرض الوضع العام لجهود صون التراث غير المادي بالمملكة



الإجراءات المتبعة على المستوى الوطني



إبراز جهود المهتمين بتنفيذ اتفاقية اليونسكو للتراث الثقافي



التقصي عن جميع الجهود التي تنفذها الجهات المعنية



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