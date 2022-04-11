«إثراء» يستعرض تاريخ القهوة السعودية

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وأوضح المركز أن القهوة السعودية ارتبطت بالعادات والتقاليد السعودية وقيم الكرم والضيافة في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وتعرف المشاركون على طرق زراعة وتحضير القهوة الجنوبية والحساوية والنجدية والحجازية والشمالية ومرحلة إعدادها وتقديمها للضيوف، بهدف تعزيز مكانتها بوصفها موروثا ثقافيا وعبقا للماضي.
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