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«إثراء» يستعرض تاريخ القهوة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض «مجلس تعاليل» الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» طيلة شهر رمضان المبارك تاريخ القهوة السعودية، وذلك بالتزامن مع عام القهوة السعودية بمشاركة عدد من المثقفين والكتّاب، بمقر مركز «إثراء» بالظهران.

وأوضح المركز أن القهوة السعودية ارتبطت بالعادات والتقاليد السعودية وقيم الكرم والضيافة في مختلف مدن ومحافظات المملكة. وتعرف المشاركون على طرق زراعة وتحضير القهوة الجنوبية والحساوية والنجدية والحجازية والشمالية ومرحلة إعدادها وتقديمها للضيوف، بهدف تعزيز مكانتها بوصفها موروثا ثقافيا وعبقا للماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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