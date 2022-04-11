القبض على مقيم بحوزته مبالغ مزيفة ومواد مخدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على مقيم من القبائل النازحة، بحوزته مبلغ 36 ألف ريال مزيفة و10 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و4 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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