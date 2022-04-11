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القبض على مقيم بحوزته مبالغ مزيفة ومواد مخدرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على مقيم من القبائل النازحة، بحوزته مبلغ 36 ألف ريال مزيفة و10 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و4 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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