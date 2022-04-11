شكرا لقرائتكم خبر محمد صالح الشيخ في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد صالح الشيخ بعد معاناة مع المرض، وصلي عليه في الحرم المدني الشريف عقب صلاة العشاء أمس، ودفن في مقابر بقيع الغرقد. وبدأت مراسم العزاء بمنزله من بعد صلاة التراويح أمس بحي الراية بالمدينة المنورة (حارة النصر). تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صالح الشيخ في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.