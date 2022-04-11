اخبار الخليج – وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع وزير الخارجية والتجارة المجري

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع معالي السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري.

تم خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والمجر، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي نحو آفاق أشمل خدمةً للمصالح المشتركة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.