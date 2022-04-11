محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز ذكرت صحيفة “تايمز”، نقلاً عن مسؤولين، أن روسيا ارتكبت “خطأ استراتيجياً فادحاً” جعل فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بحلول الصيف. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين كانت “محل نقاش وجلسات متعددة” خلال محادثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأسبوع الماضي حضرها ممثلون عن السويد وفنلندا.

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الأزمة الأوكرانية.. فنلندا والسويد تنضمان إلى “الناتو” بحلول الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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