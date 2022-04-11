شرطة جدة تباشر حادث وفاة طالب إثر مشاجرة بإحدى المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة باشرت شرطة محافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة، وهما مواطنان (15 عاماً)، توفي أحدهما. وتم استكمال الإجراءات الأولية في الحادثة وإحالتها لجهة الاختصاص.

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