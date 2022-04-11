شكرا لقرائتكم خبر عن 4910 بالشرقية.. «النقل» ترصد 38 ألف مخالفة خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية "وزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية", (220,211) حملة رقابية ميدانية على أنشطة النقل البري خلال شهر مارس 2022م، منها (216,589) عملية فحص لمركبات النقل، حيث بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل في المملكة (3,295) زيارة ميدانية، و(327) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي (16,913) مخالفة.

وتنوعت المخالفات ما بين تشغيل مركبة نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، إضافة إلى تحميل البضائع بطريقة غير آمنة، وتدخين السائق داخل الشاحنة، بينما سجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد المخالفات خلال شهر مارس، ومن ثم بقية الأنشطة كنشاط الأجرة العامة، والنقل المتخصص، وأجرة المطار.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات, حيث بلغت (5,613) مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ (5,534) مخالفة، ومن ثم المنطقة الشرقية لتسجل (4,910) مخالفات، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة (1,505) مخالفات، وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة في أنشطة وخدمات النقل البري خلال الشهر الماضي مارس 2022م (90%).