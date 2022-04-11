شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 أسرة مستفيدة من سلال «قوت» الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم فريق «تدفق» التطوعي، التابع لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تنفيذ ‏حملة «قوت»،‬ في عامه السابع، وذلك ضمن مبادراتها الرمضانية لجمع التبرعات العينية وتجهيز السلال الغذائية لمد يد العون للمستحقين خلال شهر رمضان المبارك.

سلال غذائية

واستهدفت الحملة توزيع 1677 سلة غذائية رمضانية، تشتمل على 12 صنفا من المواد الغذائية الأساسية، استفادت منها 1500 أسرة من الفئات الأكثر احتياجا في المنطقة الشرقية، وبلغت أعداد المتطوعين والمتطوعات في الحملة، أكثر من 900، وإجمالي عدد الساعات التطوعية المسجلة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تجاوزت الـ 3000 ساعة.

المسؤولية المجتمعية

وأوضحت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة د. فاطمة الملحم، أن هذه الحملة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية، التي تتبناها الجامعة اضطلاعا بدورها تجاه المجتمع، واستهدفت الحملة شرائح مختلفة من المجتمع، وذلك عن طريق توفير الاحتياجات الرمضانية والسلال الغذائية لتلك الأسر.

البذل والعطاء

وأضافت: تولى تجهيز وتنفيذ الحملة فريق «تدفق» التطوعي التابع لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة من منسوبي الجامعة ممن حملوا على عاتقهم تحقيق رسالة الجامعة في خدمة الدين والوطن والمجتمع، وتم إشراك المتطوعين والمتطوعات لتنمية طاقاتهم الشبابية واستثمارها وتعزيز ثقافة التطوع لديهم وبث روح البذل والعطاء بين أفراد المجتمع.

دور فاعل

وقالت: إن آلية توزيع السلال اعتمدت على تسليمها لشركاء الجامعة من الجمعيات الخيرية لتوزيعها على المستحقين من خلالهم للأسر المحتاجة، وذلك امتدادا لدورها الفاعل وما تمليه المسؤولية المجتمعية التي توجب التكاتف للمساهمة في تحقيق مهامهم في خدمة المجتمع.

تفاعل كبير

واختتمت بأن الحملة لقيت تفاعلا كبيرا بين أفراد المجتمع للمشاركة لتنفيذه بأفضل صورة ورغبة الجميع في كسب الأجر والثواب، خاصة في هذا الشهر الكريم.