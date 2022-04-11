شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات إلكترونية لتقديم المساعدات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة «خير»، 782 سلة رمضانية على مستفيدي الجمعية، بالتعاون مع عدد من أسواق التموين الغذائي بعنيزة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية خالد القرعاوي، أن مجموع قيمة السلال الغذائية 350 ألف ريال، قدمت لـ 2757 مستفيدا مسجلا في الجمعية، مضيفا أن الجمعية تقدم لهم السلال الرمضانية من خلال القنوات الذكية بالتعاون مع أسواق التموين الغذائية، ويتم إيداع قيمة السلة في بطاقات إلكترونية تختلف قيمة المساعدة بحسب عدد أفراد الأسرة ليقوم المستفيد بالتوجه لعدد من الأسواق لتأمين ما يحتاج إليه.

وأكد أن الجمعية مستمرة في تقديم مساعدتها للمستفيدين بخلاف السلة الرمضانية، وذلك من مساعدات نقدية وعينية وأجهزة منزلية وتأمين مسكن والمساهمة في تنميته.

وأشار إلى أن المساعدات التي تقدمها الجمعية تنطلق من أهدافها الأساسية والمتمثلة في تقديم المساعدات المالية والعينية للفئات المحتاجة كافة من الأسر المستفيدة بالجمعية.