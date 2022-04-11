شكرا لقرائتكم خبر عن «اتركها لله».. حملة للإقلاع عن التدخين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» بالمنطقة الشرقية، حملتها «اتركها لله»، وهي حملة توعوية سنوية خلال شهر رمضان المبارك، وتستهدف نشر الوعي بالمجتمع في مختلف الأماكن بشكل حضاري وأسلوب عملي دقيق، وكذلك مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال عيادات «نقاء»، وفق أحدث سبل العلاج والتخلص من هذه الآفة.

وأوضحت الجمعية أن الإحصائيات والأرقام تؤكد زيادة عدد الراغبين في الإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان، موضحة أنها خصصت رقما للاستشارات وحجز مواعيد العلاج، وهو «0553679264».

وتسعى الجمعية في رؤيتها للريادة والإبداع في مكافحة التدخين، وصولا لحياة سعيدة ملؤها النقاء والصحة وسلامة المجتمع.