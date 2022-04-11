شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 2.6 طن لحوما فاسدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏‫أتلفت بلدية وسط الدمام 2 طن و633 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة، تم رصدها في منشأة غذائية تعمل على تسييح اللحوم المجمدة وتغليفها وبيعها كـ «لحوم مبردة»، وذلك خلال الجولات الميدانية على المنشآت الصحية.

وأكد رئيس البلدية م. حاتم الغامدي، أن هذا الرصد يأتي ضمن الجهود الرقابية المكثفة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية من قبل المنشآت التجارية، وسلامة المنتجات الغذائية والصحية للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة الإنسان، وكسب امتثال أكبر وتفعيل مبادرة «ممتثل» للمنشآت وتوسيع جانب التوعية والرقابة.