شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لتربية الجمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الرافعي - رحمه الله - فلسفة الصيام وانتهى بقوله: «لو عرفك العالم حق معرفتك لسموك: مدرسة الثلاثين يوما».

وفي حين يتحدث الكثير من المربين عن رمضان تعليما وتعلما لعادات إيجابية، يأتي وصف «المدرسة» لينقلنا إلى زاوية جديدة مما - أظنه - ينبغي عن التربية من خلال الصيام، فإن كانت التربية الحديثة تركز على تعليم السؤال قبل الإجابة، فأي وسيلة أنسب وأقرب للعقل والوجدان كرمضان عبادة وتجربة وأسلوبا للتغيير؟

أن نلتفت لهذه الزاوية التربوية، يعني أن نتعلم ونعلم كيف نتأمل لنكتب سؤالا يفتح أبواب الإجابة لمعان وقيم.

فما معنى أن نضبط أوقاتنا لنعيد ترتيب أنفسنا جسديا ونفسيا؟

ما معنى أن نعيش الانتظار بكامل الهدوء والأناة والحِلم؟

ما معنى أن نتوجس من كل ما يمكن أن يخدش الصيام ولو بكلمة؟

ولإن تعددت الإجابات إلا أن قيم الجمال لا بد أن تكون حاضرة في تلك المعاني..

جمال الكلمة وجمال الصمت، جمال الانتظار وجمال اللحظة، جمال المشاركة وجمال العزلة..

والبقية لأسئلتكم طريق لتربية الجمال الغائبة!