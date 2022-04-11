شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حلقات قرآنية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعداد الحلقات القرآنية إلى 10 حلقات؛ إبرازاً لدور ورسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية.

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بدر المحمادي، أنه حرصاً على العناية بكل ما ينفع قاصدي المسجد الحرام وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم شهر رمضان المبارك، فإن الإدارة تؤكد استمرارية حلقات تعليم القرآن الكريم بجميع مساراتها خلال شهر رمضان، خلال الفترة المسائية في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور العلوي، والتوسعة السعودية الثالثة، وذلك احتفاءً بأهل القرآن في شهر القرآن. وقال إن الهمم تنشط لتلاوة كتاب الله وتدبره، وتحيا معه أجمل اللحظات في هذا الموسم المبارك، مشيراً إلى أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانيين لمتابعة تنظيم الحضور في الحِلق القرآنية بشكل يضمن سلامة سير الحلقات القرآنية، وسعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.