شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مقرئا ومقرئة لتعليم مسلمي العالم كتاب الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم 29 مقرئا ومقرئة من الكوادر الوطنية ومن المؤهلين لتدريس كتاب الله تعالى، خدمات التحفيظ والتلاوة، عبر مقرأة الحرمين الشريفين، لجميع أنحاء العالم على مدار الساعة «للرجال والنساء»، باستخدام التقنية الحديثة.

وتواصل وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في تقديم خدماتها في شهر رمضان المبارك، ومن تلك الخدمات «مقرأة الحرمين الشريفين» الإلكترونية التي وصل صداها عالميا، وتهدف إلى تعليم القرآن الكريم القراءة الصحيحة على أيدي معلمين مجازين في علم القراءات العشر المتواترة. وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف غازي الذبياني، أنه يجري تقديم خدمة «مقرأة الحرمين» لتعليم القرآن الكريم وتلاوته باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع، تعزيزا لإيصال دور ورسالة الحرمين الشريفين ودعما لخطة الرئاسة 2024 مع بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.