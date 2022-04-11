شكرا لقرائتكم خبر عن 350 كيلو جراما لتطييب المسجد الحرام والكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تَشرُف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطييب وتبخير الكعبة المطهرة بأفخر وأجود أنواع الطيب، ويتم تكثيف عملية تطييب المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك إذ يبخر 15 موظفا جميع أرجاء المسجد على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة بـ 60 مبخرة، كما يتم تطييب الحجر الأسود والمُلتزَم بدهن العود الفاخر 5 مرات يومياً، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة. وتستهلك عملية التطييب ما يقارب 30 كيلو جراما شهريا و350 كيلو جراما سنويا من أجود أنواع العود، كما يشارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس في تطييب الملتزَم والحجر الأسود والركن اليماني بدهن العود الفاخر.

وتجهز شؤون الحرمين المباخر الخاصة بالتبخير، التي يتم من خلالها استخدام أجود أنواع البخور وأجود أنواع الفحم «القرض»، الذي يحتفظ بوهجه وحرارته دون شرار ولا رائحة، وأن المباخر المستخدمة من النوع الكولندي النحاسي المطلي بماء الفضة ذي الغطاء المثقّب لنفاذ الطيب منه حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن.