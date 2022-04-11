شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبة حالة مياه «زمزم» عبر شبكة «GPRS» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية م. عبدالله بن مفطر الشمراني، أن المملكة تكتنز كميات هائلة من الثروات المعدنية تقدر قيمتها بما يزيد على 1.3 تريليون دولار، منها رواسب للذهب والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

وأشار إلى قيام مركز المخاطر الجيولوجية في الهيئة برصد ومراقبة الأنشطة الزلزالية والبركانية على مدار 24 ساعة عبر 270 محطة رصد في شتى أنحاء الوطن، بينما لا يمكن التنبؤ أو تحديد مركز الزلزال أو توقيته، وقال في حوار لـ (اليوم) إنه سيتم رفع القدرة الاستيعابية لقاعدة البيانات بنهاية أعمال المبادرة إلى 600 تيرا بايت بأكثر من 5 أضعاف الحالية، مضيفا أنه تم حتى الآن التعامل مع 200 طلب تحميل للبيانات الجيولوجية، وحوالي 129 مستثمرا تمت استفادتهم من المنصة حتى فبراير 2022، وكشف عن غزارة في الاكتشافات الأحفورية التي كان لها صدى إقليمي وعالمي لأهميتها العلمية وندرة وجودها العالمي، وصل عمر أحدها إلى 29 مليون سنة، وبين أن هناك شروعا في دراسة عن تقييم جودة المياه الجوفية في وادي إبراهيم باعتباره المغذي الرئيسي لمياه زمزم وتأمين جهاز في البئر مرتبط بشبكة الاتصالات «GPRS» يعطي مؤشرات عن حالة المياه.

• ما أهم المنجزات الحالية للهيئة، وأهم الدراسات التي قدمتها؟

- الهيئة تعمل حاليا على عدة مبادرات تنموية تسهم في تطوير قطاع التعدين وتخدم الإستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث تم التعاقد على تنفيذ مشاريع المبادرات مع عدة جهات عالمية، تشمل أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي والمسح الجيوكيميائي للدرع العربي، إضافة للتعاقد لتطوير الأرشيف الرقمي وبناء النظام الرقمي لمكتبة عينات الحفر لمشاريع الاستكشاف والتنقيب عن المعادن، والتعاقد مع شريك فني لدعم تسريع العمل بمشاريع الاستكشاف للمواقع الواعدة لتسهيل طرحها كفرص استثمارية مستقبلية، والعمل على تطوير قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض وإتاحة البيانات بشكل أكبر لعموم المستخدمين والمستثمرين، إضافة للعمل على توسيع نطاق شبكة الرصد الزلزالي وبناء محطات الرصد الزلزالي، ودراسة وتقييم مصادر الطاقة الحرارية الأرضية كمصدر واعد للطاقة.

الرافد الثالث

• ما رؤيتكم المستقبلية لتعزيز القطاع التعديني في المملكة؟

- رؤيتنا المستقبلية لقطاع التعدين أن يكون أحد أهم القطاعات على المستوى العالمي من حيث حجم البيانات التعدينية ودقتها واستغلال الخامات المعدنية المكتشفة الاستغلال الأمثل لجذب المستثمرين ليكون التعدين بالتالي هو الرافد الثالث للاقتصاد بعد البترول والبتروكيماويات.

رقمنة البيانات

• تم الإعلان مؤخرا عن قاعدة البيانات الجيولوجية.. حدثنا عن الأرقام؟

- قاعدة البيانات الجيولوجية تعد منصة رقمية تتيح جميع بيانات علوم الأرض لعموم المستفيدين والباحثين والمستثمرين، بحيث تكون هي المرجع الأول للمعلومات الجيولوجية عن المملكة فيما يخص قطاع التعدين والثروات المعدنية، وتم إطلاقها عام 2018 بنسخة تجريبية، وفي ديسمبر 2021 تم إطلاقها بواجهة جديدة، وحجم بيانات أكبر، وبلغت نسبة رقمنة البيانات 45 % ومن المتوقع رفع القدرة الاستيعابية لقاعدة البيانات بنهاية أعمال المبادرة إلى 600 تيرا بايت، بزيادة قدرها أكثر من 5 أضعاف عن الوضع الحالي، كما تم حتى الآن التعامل مع 200 طلب تحميل للبيانات الجيولوجية، وحوالي 129 مستثمرا تمت استفادتهم من المنصة حتى فبراير 2022، وبلغ عدد الزوار خلال الشهر نفسه 1061 زائرا من مختلف قارات العالم.

ثروات معدنية

• ما أهم المعادن النفيسة بالمملكة، ومناجمها، وأعدادها، وكمياتها؟

- المملكة تكتنز كميات هائلة من الثروات المعدنية تقدر قيمتها بما يزيد على 1.3 تريليون دولار، منها رواسب للذهب والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

صدى عالمي

• ما أحدث الاستكشافات الأحفورية؟

- مشاريع الهيئة تميزت بغزارة في الاكتشافات الأحفورية التي كان لها صدى إقليمي وعالمي لأهميتها العلمية وندرة وجودها العالمي. وقد غطت هذه الاكتشافات جزءا واسعا من المملكة وامتدت حتى شملت معظم الأعمار الجيولوجية على السلم الجيولوجي لحقب الحياة الظاهرة.

ومن أهم الاكتشافات الأحفورية بقايا ديناصورات من العصر الطباشيري في منطقة نيوم، بالقرب من سواحل البحر الأحمر، شمال غرب المملكة وسعدان الحجاز من عمر الأوليجوسين «29 مليون سنة» من منطقة مكة المكرمة بالقرب من محافظة الجموم، وأحافير الثدييات البرية المنقرضة من رواسب البحيرات القديمة المتكشفة في وسط صحراء النفوذ، والتي تتبع عمر البلايستوسين الأوسط «٦٠٠ ألف سنة» وأحافير فقارية من عمر الميوسين الأوسط «16 مليون سنة» في المنطقة الشرقية.

تقنيات حديثة

• ماذا عن أحدث الدراسات لمياه زمزم المباركة، ومستجداتها؟

- يتمحور دور الهيئة في المحافظة على ديمومة مياه زمزم المباركة من خلال برامجها الفنية التي تقوم على المراقبة المستمرة لها، وتتم حاليا الاستعانة بتقنيات حديثة لاستقبال البيانات من بئر زمزم، وقد قامت مؤخرا بتأمين جهاز تم تركيبه في بئر زمزم يقوم بإرسال عن طرق شبكة الاتصالات «GPRS» والتي من شأنها أن تعطي مؤشرات عن حالة مياه زمزم في البئر من قياس المنسوب، ودرجة الحموضة، والملوحة وغيرها، ويعمل مركز دراسات وأبحاث زمزم على إصدار تقرير سنوي يغطي جميع الجوانب الفنية المتعلقة بمياه زمزم والموارد المغذية لها تشمل تحديد الكمية والنوعية وكميات التغذية السنوية للخزان الجوفي، كما يقوم المركز بإعداد خطة تشغيلية سنوية تحدد كميات الضخ خلال المواسم المختلفة من بئر زمزم، والهيئة بصدد الشروع في دراسة عن تقييم جودة المياه الجوفية في وادي إبراهيم باعتباره المغذي الرئيسي لمياه زمزم، للتعرف على مؤشرات التلوث ومصادرها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها أو تقليل تأثيرها لضمان جودة واستدامة مياه زمزم.

رصد ومراقبة

• فيما يتعلق بالزلازل والبراكين ونشاطاتها في المملكة، هل هناك نشاطات مرصودة أو توقعات مستقبلية لنشاطها لا قدر الله؟

- مركز المخاطر الجيولوجية في الهيئة يقوم برصد ومراقبة الأنشطة الزلزالية والبركانية على مدار 24 ساعة عبر محطات الرصد المخصصة لذلك في شتى أنحاء الوطن، وفيما يخص توقع نشاط البراكين يمكن التوقع والتنبؤ، وذلك استنادا على مراقبة ورصد المشاهدات والظواهر العلمية الجيولوجية التي تحدث في المنطقة وتستبق ثوران البركان والانفجار الكبير للفوهة وخروج الصهارة البركانية فتعطي مؤشرا بقرب حدوث ذلك ويمكن توقع الزلازل استنادا على تاريخ المنطقة زلزاليا ووضعها جيولوجيا والدراسات الزلزالية التي حدثت وكذلك الأبحاث ذات الشأن التي تمت في المنطقة ومدى نشاط الصدوع والفوالق واتجاه حركتها وهذه أحد المؤشرات التي قد يتم من خلالها التوقع بحدوث زلزال بشكل عام في المنطقة، ولكن لا يمكن التنبؤ أو تحديد مركز الزلزال أو توقيته، لأن هذا الشيء في علم الغيب ولا يعلمه إلا الله، هناك دراسات وأبحاث جارية حتى وقتنا الحاضر لكن يظل العلم والعالم عاجزا دون إجابة أمام حركة الأرض وما في حكمها لأنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى.

خبرات متخصصة

• هل تمتلك الهيئة الخبرات السعودية في الأعمال الجيولوجية وكيف يتم تطويرها؟

- الهيئة ولله الحمد لديها العديد من الخبرات السعودية الفنية المتخصصة التي تعمل في جميع مجالات علوم الأرض، وقد اكتسبوا خبراتهم من خلال الاستفادة المباشرة من الخبراء الذين تم استقطابهم للعمل لدى الهيئة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتطورة واللقاءات العلمية والمؤتمرات العالمية المتخصصة وبرامج التعاون مع العديد من الهيئات الجيولوجية ومراكز البحوث والجامعات المتخصصة في العالم.

تطوير الأرشيف الرقمي وبناء مكتبة عينات الحفر لمشاريع التنقيب

270 محطة رصد ومراقبة للأنشطة البركانية على مدار 24 ساعة

مسح جيوفيزيائي جوي وجيوكيميائي للدرع العربي

دراسة لتقييم جودة المياه الجوفية بوادي إبراهيم المغذي الرئيسي لبئر زمزم

أحافير فقارية تعود إلى 16 مليون سنة في الشرقية

قاعدة البيانات الجيولوجية

منصة رقمية تتيح جميع بيانات علوم الأرض للباحثين والمستثمرين

المرجع الأول لمعلومات التعدين والثروات المعدنية بالمملكة

2018 إطلاق النسخة التجريبية

ديسمبر 2021 واجهة جديدة وحجم بيانات أكبر

45 %نسبة رقمنة البيانات

600 تيرا بايت القدرة الاستيعابية لقاعدة البيانات بنهاية أعمال المبادرة

زيادة 5 أضعاف عن الحالية

200 طلب تحميل للبيانات

129 مستثمرا استفادوا من المنصة حتى فبراير 2022

1061 زائرا من مختلف قارات العالم