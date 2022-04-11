شكرا لقرائتكم خبر عن 6956 جولة رقابية تكشف 517 مخالفة في أسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 6956 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 7 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية، وتحرير 517 مخالفة.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على كافة المنشآت التجارية والغذائية وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية وتفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 ، تلقى 4140 بلاغا حول المخالفات البلدية والإجراءات الاحترازية، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة بالتواصل مع مركز 940 لمعالجتها.