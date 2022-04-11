شكرا لقرائتكم خبر عن توطين المهنة.. توفير لنشات وطرادات لـ«صيادي الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس جمعية صيادي الأسماك بصفوى جاسم آل إسعيد، أن الجمعية أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرت مؤخرًا، عددًا من مراكب الصيد، من اللنشات والطرادات للصيادين، وعددها 18 لنش، و17 قارب «طراد»، موضحًا أن هذه المراكب جاهزة، وأن الجمعية ننتظر المتقدمين من الشباب ليتم تسليمها.

توطين المهنة

وبين أن الجمعية استلمت في السابق 14 قارب «طراد»، وعدد 4 لنشات؛ لتوزيعها على الصيادين، وأنها ماضية لتوطين المهنة بنسبة 100%.

داعيًا من يمتهن مهنة الصيد التسجيل بمشروع «صياد»، أو يأتي مع مجموعة له في الجمعية؛ للتقديم للحصول على مركب صيد، فالطراد يكون بمعدل شخص مسؤول ومعه 3 أفراد مواطنين، ويحق له المطالبة بعامل أجنبي واحد، أما اللنش يكون شخصا مسؤولا مع 4 أفراد ويحق له المطالبة بعاملين أجنبيين.

خبرات سابقةوقال: إن فرع الوزارة بالشرقية درب أكثر من 180 صيادًا، وفتح المجال لهم بالتسجيل مسبقًا، وفتح المجال لمن لديه الخبرة، أو امتهن المهنة سابقًا للتقديم أيضًا، فالجمعية تدعو من لديهم الخبرة بالتسجيل في مشروع صياد.

تسليم المركبات

وأكد آل إسعيد أن الوزارة تسعى لتوطين مهنة الصيد، وتحاول جاهدة إلى ذلك، فالجمعية استلمت 30 مركبة «براد» من الوزارة، وتم تسليم هذه المركبات للمستفيدين، وتعمل الآن، متابعًا أن الجمعية طلبت الآن من الوزارة 40 مركبة.

توطين النقل

ودعت كل من لديه رخصة «عمومي» أن يتقدم؛ ليتسلم «براد» 4 أطنان، ما إن توافقت الشروط عليه، ويحق لمن يملك رخصة «خصوصي» أن يستلم «براد» 2 طن، ضمن سعي فرع وزارة بالمنطقة الشرقية على توطين مهنة النقل كذلك، والذي يعتبر مساندا للصياد، ويمكن أن يستخدم المركبة لمدة 5 سنوات.

الخدمات المقدمةمن ناحيته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الفرع يقدم خدماته للصيادين في كل مواقع الصيد بالشرقية، مضيفًا: أصبحت كثير من الخدمات المقدمة للصيادين إلكترونية، وتقدم الخدمة عبر الأجهزة الذكية، أو زيارة الرابط الإلكتروني وهي مجانًا ومتاحة على مدار 24 ساعة، مبينًا أن عدد المستفيدين من الصيادين السعوديين بلغ 1351 صيادًا.

تسهيل العقباتويسعى فرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية صيادي الأسماك بصفوى، لتسهيل العقبات وتقديم الخدمات للصيادين بالمنطقة الشرقية، من خلال توفير قوارب الصيد وسيارات النقل «البراد» بمختلف أحجامها للصيادين؛ لتسهيل أمورهم.