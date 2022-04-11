شكرا لقرائتكم خبر عن أساسيات التصوير بالجوال في «بستان قصر تاروت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من المشاركين في أولى الورش التي تنظمها جمعية تاروت الخيرية، بالتعاون مع بلدية محافظة القطيف، بمبادرة «بستان قصر تاروت»، التي تضمنت العديد من المحاور المهمة في مجال التصوير، بعنوان «احتراف التصوير بالجوال»، وأبدوا ارتياحهم عما تم عرضه في الورشة.

قدم الورشة على مدى يومين «نظري - تطبيقي» المدرب سعيد آل عمران، بحضور عدد لافت من المهتمين بالتصوير من كلا الجنسين، وتطرق المدرب في اليوم الأول لأهم النقاط التي تعتمد في مونتاج الفيديو، وتم استعراض مقطع فيديو احترافي للمصور «آل عمران» بهدف تطوير مهارات المصورين البصرية.