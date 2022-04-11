شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «طيبة الدمام» يشكون الحفر المكشوفة.. ويؤكدون: خطر على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى عدد من أهالي حي طيبة بالدمام، استياءهم من وجود حفر مكشوفة، مؤكدين أنها تشكل خطرًا على أطفالهم، وأن وجودها مكشوفة بدون غطاء قد يتسبب بكوارث لأهالي الحي.

وأشاروا إلى انبعاث الروائح الكريهة من هذه الحفرة، إضافة إلى وجود الحشرات حولها، والتي أصبحت مأوى لها ولانتشارها.

سقوط الأطفالوقال المواطن «ريان الجهني»: قد يقع أي شخص داخل هذه الحفر، وخطرها الأكبر هو على الأطفال، الذين قد يسقطون خلال اللعب دون انتباه، مؤكدًا انبعاث روائح قوية منها، تسبب أذى لهم.

تجمع الحشرات

وبين أن الحشرات أصبحت متجمعة حولها بشكل كبير، وأصبحت ملاذًا لها، ثم تنتشر في جميع أنحاء الحي، مطالبًا بضرورة إيجاد حل لها وعدم التأخر إلى سقوط طفل.

إزالة عاجلةوأفاد «علي آل غايب» بأن حفرة الصرف المكشوفة تسبب أذى كبيرًا لهم، بسبب الروائح المنبعثة منها، وأنها تشكل خطرًا على الأطفال الذين يمرون بجانبها أو حتى ممن يلعبون في الحي، مطالبًا بضرورة إزالتها بشكل عاجل من قبل الجهة المختصة.

سرعة المعالجة

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أنه سيتم إبلاغ فرع شركة المياه بالدمام؛ للتنسيق مع هذا البلاغ، والخروج لتفقد الموقع من قبل فريق الأمانة والتنسيق مع شركة المياه لسرعة المعالجة.