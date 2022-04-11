شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف أغذية فاسدة في الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة صحة البيئة ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ما أسفر عن إتلاف 5 كيلو جرامات من المواد الغذائية، يظهر عليها علامات الفساد، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المنشأة المخالفة، وذلك استمرارًا لجهودها الرقابية، وحفاظًا على صحة الغذاء المقدم للمستهلكين.

فيما كثفت إدارة النظافة تكثف أعمال غسيل الأرصفة وصيانة المسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.