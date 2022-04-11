شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشرقية يبدؤون رحلة الاختبارات الفترية «حضوريا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتظم طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية بالمنطقة الشرقية، أمس، في قاعات الامتحان الحضورية؛ لأداء أول اختباراتهم الفترية للمواد الدراسية، في مدارسهم.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن اللجان الإشرافية باشرت مهام أعمالها لمتابعة مرحلة سير الاختبارات الفترية خلال الفصل الدراسي الثالث «الحالي» في المدراس حضوريا.

ولفت إلى دور إدارة التعليم في تهيئة البيئة المناسبة في مدارس البنين والبنات كافة، ولجميع المراحل لأداء الاختبارات، منوها بجهود مكاتب التعليم في تنفيذ خطط التهيئة والاستعداد وخطط إدارة عمليات الاختبارات في المدارس والإشراف على سيرها في كل مدرسة.

وأفاد الباحص بأن مؤشرات نتائج اليوم الأول فيما يخص الاختبارات الحضورية جاءت مطمئنة، وسارت بنجاح كامل، مقدما شكر إدارة التعليم وجميع منسوبيها لأولياء الأمور على الدعم الكبير والمساندة المستمرة لكل مشاريع التعليم ومبادراتها، التي أسهمت في إنجاحها.