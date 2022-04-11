شكرا لقرائتكم خبر 2800 فعالية تشعل موسم جدة بدءا من مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة موسم جدة 2022 انطلاق فعاليات الموسم مستهل مايو المقبل وتستمر على مدى شهرين عبر 2,800 فعالية، في 9 مناطق رئيسة بجدة، تمتلك كل مقومات الجذب السياحي، من خلال مكانتها التاريخية والحضارية والتراثية، وتنوعها الثقافي، وهويتها البحرية الفريدة؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في نادي جدة لليخوت؛ بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله، وعدد من المسؤولين.

وفي بداية المؤتمر، نوه المدير التنفيذي لقطاع التواصل والتسويق بالمركز الوطني للفعاليات قسورة الخطيب بدعم واهتمام القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الفعاليات بالمملكة، وتحفيز البيئة التنظيمية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز التكامل لاستدامة القطاع، مؤكدا سعي المركز الوطني إلى تقديم فعاليات أكثر في المملكة؛ لرفاهية المجتمع وازدهار الاقتصاد الوطني، مشيدا بشركاء المركز في قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه.

وقال الخطيب إن موسم جدة يعد أحد أهم الفعاليات الوطنية التي نتطلع معها إلى أن تكون مدينة جدة وجهة سياحية دائمة في المنطقة، ويؤكد هذا الموسم في نسخته الثانية ريادة المملكة في صناعة الفعاليات الترفيهية، وتعزيز مكانتها السياحية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فعاليات موسم جدة







4 معارض عالمية



7 مسرحيات عربية، ومسرحيتان عالميتان



20 حفلة غنائية عربية



3 حفلات عالمية



70 تجربة تفاعلية



5 برامج وفعاليات بحرية



60 لعبة ترفيهية



60 عرضا من الألعاب النارية



مواقع الفعاليات

جدة البلد





فعاليات تعليمية ترفيهية



مطاعم ومقاه



عدد من التجارب الأخرى



حديقة الأمير ماجد بازار عام





منطقة كيدي



مسرح وعروض فنية



مطاعم ومقاه متنوعة



جدة سوبردوم





عدد من الحفلات الغنائية العربية



معارض عالمية



مهرجان للعلوم



الكي بو



بساط الريح



منطقة سيتي ووك





منطقة ترفيهية متكاملة تضم مطاعم ومتاجر



مسارح، وعروض حية



أكبر شلال تفاعلي في المنطقة بارتفاع (50م)



أكبر شاشة LED للعروض السينمائية



تجربة للمنطاد



9 مناطق ترفيهية من بينها قرية الأنيمي



فعاليات جدة بير





40 لعبة ترفيهية



أكبر ملاه متنقلة على البحر الأحمر



7 تجارب عالمية منوعة



جدة آرت بروميناد





مهرجان يستمر لمدة 60 يوما



حفل افتتاح الموسم لمدة 3 أيام متتالية



عروض الألعاب النارية اليومية



برج الاستطلاع



عروض حية



مطاعم ومقاه وعدد من المتاجر



نادي جدة لليخوت





سيضم أول مارينا سياحية في المملكة



مدرسة لتعليم قيادة القوارب الشراعية للمرة الأولى



مطاعم ومتاجر فاخرة



عدد من التجارب البحرية



جدة جنغل