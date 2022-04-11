“التجارة” تحذر من التعامل مع أشخاص ينتحلون صفتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حذرت وزارة التجارة من التعامل مع أشخاص ينتحلون اسم الوزارة بالاتصال من أرقام عشوائية لطلب المعلومات البنكية بغرض التحايل. وقالت”التجارة” عبر تغريدة نشرتها في الحساب الرسمي بـ”تويتر”: “نؤكد أننا لا نطلب مطلقًا أرقام حسابات أو البطاقات البنكية أو أرقام التحقق الخاصة بالعميل علمًا أن الرقم الموحد للوزارة: 1900”.

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