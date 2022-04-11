محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : قرارات جمهورية جديدة وتغييرات في حكومة الشرعية ومحافظي المحافظات .. (الأسماء + تفاصيل حصرية)

كشف مصدر سياسي قرب صدور قرارات وتغيرات كبيرة في حكومة “الشرعية” المنبثقة عن اتفاق الرياض.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”يمن دايز” أن المجلس الرئاسي سيصدر عدة قرارات وتغييرات الفترة القادمة تشمل تغيرات كبيرة في حكومة معين عبدالملك ومحافظي المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية .

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وأضاف المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن هويته- أنه سيتم الاطاحة برئيس الحكومة “معين عبدالملك” وتعيين “أحمد عوض بن مبارك” بدلاً عنه والذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية .

وأوضح المصدر أنه سيتم الاطاحة أيضا بكلاً من وزير الدفاع محمد المقدشي و وزير الداخلية إبراهيم حيدان.

وعن الأسماء المرشحة لتولي الحقائب السيادية أكد أن هناك عدة أسماء مطروحة لتولي مناصب وزارة الداخلية و وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الخارجية.

وكشف أن من بين الاسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية شخصيات ضمن المحاصصة بين الأطراف داخل الشرعية .

وأضاف أن من بين الاسماء المرشحة لتولي حقيبة “الخارجية” الدكتور أبوبكر القربي – وزير الخارجية الأسبق – والقيادي الموالي لحزب المؤتمر .

ومن بين الأسماء المرشحة لتولي حقيبة “الدفاع” صغير بن عزيز رئيس هيئة الاركان الحالي والمعروف بقربه أيضا من حزب المؤتمر .

وفي “المالية” رجح المصدر تعيين أحمد أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني الحالي.

وفي وزارة “الداخلية” أشار المصدر إلى وجود أسماء وقيادات أمنية مرشحة بينها اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن إدارة عدن حالياً.

وأشار المصدر إلى أن مناصب محافظي المحافظات سيتم تقاسمها والاجماع عليها موضحاً أن المحافظات التي سيتم تغيير المحافظين تشمل مأرب وتعز و حضرموت ولحج وأبين وعدن والمهرة وسقطرى .

كما أشار المصدر من ترشيح أسم ذياب بن معيلي في منصب محافظ محافظة مأرب مبيناً أن كافة الترشيحات لازالت تدرس من قبل المجلس الرئاسي

وألمح المصدر إلى أن هناك تجهيزات وترتيبات أمنية وعسكرية كبيرة تقوم بها السعودية لنقل اعضاء المجلس الرئاسي إلى عدن خلال الأيام القادمة لتأدية اليمين الدستوري أمام أعضاء مجلس النواب والشورى .