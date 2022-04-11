“المرور” يُطلق المرحلة الأولى من خدمة المعاينة عن بُعد للحـوادث البسيطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تُطلق الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة “نجم” لخدمات التأمين اليوم (الإثنين)، المرحلة الأولى من خدمة المعاينة عن بُعد للحـوادث المرورية البسيطة (بلغ ـ صور ـ جنب).
وبيّن “المرور”، أن شروط الاستفادة من الخدمة تتضمن وجود تأمين لدى أحد أطراف الحـادث، وعدم وجود إصابات أو وفيات، وأن يكون موقع الحـادث ضمن النطاق المكاني لشركة نجم.
وتحول تلك المبادرة تطبيق “نجم” إلى قناة أساسية للبلاغات وإتمام الخدمات الذاتية، بما يواكب متطلبات العملاء من أي موقع وفي أي وقت، ويسهم في تسهيل خدمات ما بعد الحـادث، والتقليل من اختناق الطرق عند وقوع حـادث مروري.
ويُساهم التطبيق في رفع مستوى الاستجابة لمتضرري الحـوادث من الأفراد ضمن منظومة رقمية متكاملة تواكب أحدث التقنيات، وخدمات الذكاء الاصطناعي، مع ضمانها لأعلى درجات الأمن السيبراني.
وتستهدف المبادرة جميع المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، خاصة فئة الشباب وقائدي الدراجات النارية، حيث سيتم التواصل معهم جميعاً بطريقة فاعلة ومستدامة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لجميع الجهات المشرفة والمعنية بتنفيذ هذه المبادرة، بما يضمن جودة الخدمة وتحقيق السلامة المرورية للجميع.
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تُطلق الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة “نجم” لخدمات التأمين اليوم (الإثنين)، المرحلة الأولى من خدمة المعاينة عن بُعد للحـوادث المرورية البسيطة (بلغ ـ صور ـ جنب).
وبيّن “المرور”، أن شروط الاستفادة من الخدمة تتضمن وجود تأمين لدى أحد أطراف الحـادث، وعدم وجود إصابات أو وفيات، وأن يكون موقع الحـادث ضمن النطاق المكاني لشركة نجم.
وتحول تلك المبادرة تطبيق “نجم” إلى قناة أساسية للبلاغات وإتمام الخدمات الذاتية، بما يواكب متطلبات العملاء من أي موقع وفي أي وقت، ويسهم في تسهيل خدمات ما بعد الحـادث، والتقليل من اختناق الطرق عند وقوع حـادث مروري.
ويُساهم التطبيق في رفع مستوى الاستجابة لمتضرري الحـوادث من الأفراد ضمن منظومة رقمية متكاملة تواكب أحدث التقنيات، وخدمات الذكاء الاصطناعي، مع ضمانها لأعلى درجات الأمن السيبراني.
وتستهدف المبادرة جميع المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، خاصة فئة الشباب وقائدي الدراجات النارية، حيث سيتم التواصل معهم جميعاً بطريقة فاعلة ومستدامة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لجميع الجهات المشرفة والمعنية بتنفيذ هذه المبادرة، بما يضمن جودة الخدمة وتحقيق السلامة المرورية للجميع.
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