محمد بن مسعود - الدمام - برعاية رئيس الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي المستشار جابر العنزي تنفذ مؤسسة الإرتفاع توزيع زكاة المال في اليمن للعام 2022

تواصلت أعمال صرف المساعدات المالية في مرحلتها الثانية والمقدمة كزكاة للمال من رئيس الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي المستشار جابر العنزي عبر سفيرة السلام عضو الإتحاد الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي في اليمن رئيسة منظمة الارتفاع للبيئة والتنمية الإنسانية ارتفاع القباطي بعد إستكمال عملية الصرف الأولى والتى تم فيها إستهداف مخيم حبله للنازحين في مديرية المعافر .

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وفي توضيح لرئيسة منظمة الارتفاع للبيئة والتنمية الإنسانية عضو الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي في اليمن انه بعد إستكمال التوزيع في مخيم حبله بمديرية المعافر تم الإنتقال للمرحلة الثانية من عملية الصرف التي سيتم فيها إستهداف ذوي الإحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة في القرى الريفية النائية في محافظة لحج والتي مغيبة عن الأنظار ولا تصل إليها أي مساعدات او معونات، وأنه سيتم الصرف للمستفيدين الذين تم أخذ بياناتهم مسبقا عبر الحوالات النقدية .

وجددت القباطي رئيسة منظمة الارتفاع للبيئة والتنمية الإنسانية جزيل الشكر والتقدير لرئيس الإتحاد العربي للتضامن الإجتماعي خصوصا ولشعب الكويت ومواقفهم الإنسانية الأخوية المساندة للشعب اليمني سواء بالدعم الرسمي ممثلة بحكومة الكويت بمشاريع عملاقة لا ينكرها الا جاحد او معونات إنسانية وإغاثية عبر هيئات ومنظمات خيرية او عبر شخصيات خيرة .