محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : تصريح عاجل لعضو وفد الحوثيين ويزف بشرى سارة لجميع المواطنيين بشأن المرتبات والكهرباء ومطار صنعاء الدولي

قال عضو وفد الحوثيين التفاوضي، عبدالملك العجري، إن التعامل مع السلام “كملهاة” أمر مرفوض، مؤكدا أن موقفهم الدائم هو مع “أي خطوة حقيقة نحو السلام”.

وأضاف في تغريدة على تويتر: حالياً المحك الحقيقي للسلام هو في مدى الاستجابة للقضايا الانسانية التي ستطرح على الطاولة سواء باستكمال إجراءات رفع القيود على المطار والميناء، أو المتعلقة بالحقوق والخدمات الأساسية وعلى رأسها المرتبات والكهرباء.

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