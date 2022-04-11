ملكية الأجانب تقترب من نصف تريليون ريال في الشركات المدرجة

ووفقا لرصد «عكاظ» فإن ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية تعادل 3.36% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، وتملك المستثمرون الأجانب في 11 شركة بشكل إستراتيجي، ممثلا في شركات «بترو رابغ بنسبة 37.5%، وأنابيب الشرق بنسبة 35%، وبنك ساب بنسبة 31%، وبنك العربي الوطني بنسبة 40%، وأليانز إس إف بنسبة 51%، وولاء للتأمين بنسبة 7.32%، واتحاد الخليج الأهلية بنسبة 1.93%، وبوبا للتأمين بنسبة 43.25%، وتشب العربية بنسبة 30%، إضافة إلى شركة الوطنية بنسبة 10%، وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب الإستراتيجيين في شركة وفا للتأمين الموقوفة عن التداول 10.14%».
وكانت أعلى 5 شركات يتملك بها الأجانب كقيمة سوقية لأسهمهم هي «الراجحي، الأهلي، ساب، أرامكو، سابك» وبلغت ملكيتهم بها 188.76 مليار ريال، وبلغت قيمة أسهمهم في مصرف الراجحي نحو 54.47 مليار ريال ويتملكون 13.19% من أسهمه، ثم بنك الأهلي بقيمة 41.42 مليار ريال ويتملكون نحو 12.81% من أسهم البنك، ثم بنك «ساب» بقيمة 34.52 مليار ريال وبلغت ملكية الأجانب به 40.43%، ثم شركة «أرامكو» ويتملك الأجانب بها نحو 29.96 مليار ريال، ثم شركة سابك بقيمة 28.39 مليار ريال.
بلغت 404.26 مليار ريال
تقسمت على 211 شركة
ملكيتهم في 5 شركات 188.76 مليار ريال
خلت ملكيتهم من 4 شركات
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