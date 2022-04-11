ملكية الأجانب تقترب من نصف تريليون ريال في الشركات المدرجة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ» أن ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية صعدت إلى 404.26 مليار ريال، ليفصلها عن حاجز النصف تريليون ريال نحو 95.74 مليار ريال، إذ يتملك المستثمرون الأجانب في 211 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» من أصل 215 شركة مدرجة، وخلت ملكية المستثمرين الأجانب من أي أسهم في شركات «مدينة المعرفة، جبل عمر، طيبة، مكة للإنشاء»، إضافة إلى منع تملك الأجانب في شركة البحري إلا أنهم يتملكون بها بنسبة 0.02% وذلك منذ تأسيسها.

ووفقا لرصد «عكاظ» فإن ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية تعادل 3.36% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، وتملك المستثمرون الأجانب في 11 شركة بشكل إستراتيجي، ممثلا في شركات «بترو رابغ بنسبة 37.5%، وأنابيب الشرق بنسبة 35%، وبنك ساب بنسبة 31%، وبنك العربي الوطني بنسبة 40%، وأليانز إس إف بنسبة 51%، وولاء للتأمين بنسبة 7.32%، واتحاد الخليج الأهلية بنسبة 1.93%، وبوبا للتأمين بنسبة 43.25%، وتشب العربية بنسبة 30%، إضافة إلى شركة الوطنية بنسبة 10%، وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب الإستراتيجيين في شركة وفا للتأمين الموقوفة عن التداول 10.14%».

وكانت أعلى 5 شركات يتملك بها الأجانب كقيمة سوقية لأسهمهم هي «الراجحي، الأهلي، ساب، أرامكو، سابك» وبلغت ملكيتهم بها 188.76 مليار ريال، وبلغت قيمة أسهمهم في مصرف الراجحي نحو 54.47 مليار ريال ويتملكون 13.19% من أسهمه، ثم بنك الأهلي بقيمة 41.42 مليار ريال ويتملكون نحو 12.81% من أسهم البنك، ثم بنك «ساب» بقيمة 34.52 مليار ريال وبلغت ملكية الأجانب به 40.43%، ثم شركة «أرامكو» ويتملك الأجانب بها نحو 29.96 مليار ريال، ثم شركة سابك بقيمة 28.39 مليار ريال.

بلغت 404.26 مليار ريال

تقسمت على 211 شركة

ملكيتهم في 5 شركات 188.76 مليار ريال

خلت ملكيتهم من 4 شركات