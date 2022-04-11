«التصدير والاستيراد»: اعتماد طلبات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال

وأضاف البنك أن قيمة طلبات التمويل المعتمدة خلال نفس الفترة بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة، والمقاولات، والزراعة، والتقنية. وبين أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينيًا يمكّن المصدرين السعوديين، وتعزز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ووقّع البنك 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تندرج ضمن توجهه لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، كما وقّع شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.
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