كلية فقيه للعلوم الطبية تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها

واستعرض الأستاذ الدكتور عبدالله باسلامة تاريخه الحافل في مسيرته الطبية في المملكة وخارجها، أثنى فيها على جهود مجموعة فقيه الطبية، ممثلة بكلية فقيه للعلوم الطبية، وقدم رئيس مجلس الأمناء الدكتور مازن سليمان فقيه وعضو مجلس الأمناء الدكتورة منال سليمان فقيه وعميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد صالح عرضاوي شهادات ودروع التخرج للخريجين والخريجات ودروع الشكر والتقدير لوكلاء الكلية والكادر التعليمي فيها، بالإضافة إلى الكادر الطبي في مستشفى الدكتور سليمان فقيه والأطباء المقيمين لحصولهم على البورد السعودي، كما تم تقديم درع الشكر والتقدير لضيف الشرف الأستاذ الدكتور عبدالله حسين باسلامة.
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