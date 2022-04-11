اخبار السعوديه

كلية فقيه للعلوم الطبية تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت كلية فقيه للعلوم الطبية بتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلابها، حيث تم تسليم الشهادات لـ291 طالباً؛ منهم 212 طالباً من درجة البكالوريوس، و79 طالباً من درجة الماجستير. وقد أقيم الحفل في فندق الريتز كارلتون جدة، بحضور كل من رئيس مجلس الأمناء الدكتور مازن سليمان فقيه، وأعضاء مجلس الأمناء على رأسهم الدكتورة منال سليمان فقيه، وعميد كلية فقيه للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور محمد صالح عرضاوي، بالإضافة إلى ممثلي الكادر الطبي والإداري لمجموعة فقيه الطبية، وبحضور ضيف الشرف الأستاذ الدكتور عبدالله باسلامة. بدأ الحفل بمسيرة لأعضاء هيئة التدريس والخريجين تكللت بالفرح وعمّتها تعابير السعادة، ثم انطلق السلام الملكي معلناً بدء الأمسية مع وقفة اعتزاز وعرفان للوطن، بعدها ألقى رئيس مجلس الأمناء الدكتور مازن سليمان فقيه كلمة أمام الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم بعد تهنئتهم على هذا النجاح، والتأكيد على الدور المهم الذي تؤديه كلية فقيه للعلوم الطبية لتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. وحثّ الخريجين في كلمته على مواصلة مسيرة العلم والتعلّم والالتحاق بركب الدراسات العليا، تلاها كلمة عميد كلية فقيه للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور محمد صالح عرضاوي، وعُرض عقب ذلك فيلم وثائقي عن كلية فقيه للعلوم الطبية يحكي مسيرتها ومراحل تطورها وإنجازاتها.

واستعرض الأستاذ الدكتور عبدالله باسلامة تاريخه الحافل في مسيرته الطبية في المملكة وخارجها، أثنى فيها على جهود مجموعة فقيه الطبية، ممثلة بكلية فقيه للعلوم الطبية، وقدم رئيس مجلس الأمناء الدكتور مازن سليمان فقيه وعضو مجلس الأمناء الدكتورة منال سليمان فقيه وعميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد صالح عرضاوي شهادات ودروع التخرج للخريجين والخريجات ودروع الشكر والتقدير لوكلاء الكلية والكادر التعليمي فيها، بالإضافة إلى الكادر الطبي في مستشفى الدكتور سليمان فقيه والأطباء المقيمين لحصولهم على البورد السعودي، كما تم تقديم درع الشكر والتقدير لضيف الشرف الأستاذ الدكتور عبدالله حسين باسلامة.

قد يهمك أيضاً :-

  1. السعوديه زوجة صالح السحيمي
  2. ملكية الأجانب تقترب من نصف تريليون ريال في الشركات المدرجة
  3. «التصدير والاستيراد»: اعتماد طلبات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال
  4. اخبار الرياضه السعوديه سجل «البطل» مميز
  5. اخبار الرياضه السعوديه الزعيم والعنابي في اختبار «قطري».. والشباب يصطدم بالجزيرة

كانت هذه تفاصيل خبر كلية فقيه للعلوم الطبية تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا