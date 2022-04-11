كلية فقيه للعلوم الطبية تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت كلية فقيه للعلوم الطبية بتخريج الدفعة السادسة عشرة من طلابها، حيث تم تسليم الشهادات لـ291 طالباً؛ منهم 212 طالباً من درجة البكالوريوس، و79 طالباً من درجة الماجستير. وقد أقيم الحفل في فندق الريتز كارلتون جدة، بحضور كل من رئيس مجلس الأمناء الدكتور مازن سليمان فقيه، وأعضاء مجلس الأمناء على رأسهم الدكتورة منال سليمان فقيه، وعميد كلية فقيه للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور محمد صالح عرضاوي، بالإضافة إلى ممثلي الكادر الطبي والإداري لمجموعة فقيه الطبية، وبحضور ضيف الشرف الأستاذ الدكتور عبدالله باسلامة. بدأ الحفل بمسيرة لأعضاء هيئة التدريس والخريجين تكللت بالفرح وعمّتها تعابير السعادة، ثم انطلق السلام الملكي معلناً بدء الأمسية مع وقفة اعتزاز وعرفان للوطن، بعدها ألقى رئيس مجلس الأمناء الدكتور مازن سليمان فقيه كلمة أمام الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم بعد تهنئتهم على هذا النجاح، والتأكيد على الدور المهم الذي تؤديه كلية فقيه للعلوم الطبية لتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. وحثّ الخريجين في كلمته على مواصلة مسيرة العلم والتعلّم والالتحاق بركب الدراسات العليا، تلاها كلمة عميد كلية فقيه للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور محمد صالح عرضاوي، وعُرض عقب ذلك فيلم وثائقي عن كلية فقيه للعلوم الطبية يحكي مسيرتها ومراحل تطورها وإنجازاتها.

واستعرض الأستاذ الدكتور عبدالله باسلامة تاريخه الحافل في مسيرته الطبية في المملكة وخارجها، أثنى فيها على جهود مجموعة فقيه الطبية، ممثلة بكلية فقيه للعلوم الطبية، وقدم رئيس مجلس الأمناء الدكتور مازن سليمان فقيه وعضو مجلس الأمناء الدكتورة منال سليمان فقيه وعميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد صالح عرضاوي شهادات ودروع التخرج للخريجين والخريجات ودروع الشكر والتقدير لوكلاء الكلية والكادر التعليمي فيها، بالإضافة إلى الكادر الطبي في مستشفى الدكتور سليمان فقيه والأطباء المقيمين لحصولهم على البورد السعودي، كما تم تقديم درع الشكر والتقدير لضيف الشرف الأستاذ الدكتور عبدالله حسين باسلامة.