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اخبار الرياضه السعوديه سجل «البطل» مميز

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محمد بن مسعود - الدمام - يدخل الفريق الهلالي مباراته اليوم أمام فريق الريان القطري ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمواصلة تفوقه التاريخي على الأندية القطرية، ويملك سجلاً مميزاً في جميع المسابقات الآسيوية، وكان آخر فوز هلالي على الأندية القطرية الذي حققه أمام السد بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2019. وحقق الهلال 19 فوزاً من أصل 35 مباراة لعبها أمام الأندية القطرية، وجاء التعادل في 9 مناسبات، وخسر 9 مرات.

ووصل السجل التهديفي للهلال أمام أندية قطر إلى 65 هدفاً، وسبق للهلال أن واجه الريان القطري في 6 مواجهات سابقة جميعها في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وكان الهلال صاحب الكلمة العليا في تلك المواجهات، إذ حقق الفوز على حساب الريان القطري في 4 مواجهات سابقة، وتعادل في مباراة، في حين فاز الريان القطري في مناسبة واحدة، وخلال هذه المواجهات استطاع الهلال تسجيل 13 هدفاً، منها 7 أهداف على ملعبه، وسجل الريان القطري 8 أهداف منها 5 على أرضه. ويسعى الفريق الأزرق إلى تأكيد أفضليته على فريق الريان القطري في مواجهة اليوم لتعزيز صدارة هذه المجموعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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