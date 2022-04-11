اخبار الرياضه السعوديه سجل «البطل» مميز

ووصل السجل التهديفي للهلال أمام أندية قطر إلى 65 هدفاً، وسبق للهلال أن واجه الريان القطري في 6 مواجهات سابقة جميعها في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وكان الهلال صاحب الكلمة العليا في تلك المواجهات، إذ حقق الفوز على حساب الريان القطري في 4 مواجهات سابقة، وتعادل في مباراة، في حين فاز الريان القطري في مناسبة واحدة، وخلال هذه المواجهات استطاع الهلال تسجيل 13 هدفاً، منها 7 أهداف على ملعبه، وسجل الريان القطري 8 أهداف منها 5 على أرضه. ويسعى الفريق الأزرق إلى تأكيد أفضليته على فريق الريان القطري في مواجهة اليوم لتعزيز صدارة هذه المجموعة.
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