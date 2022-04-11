إطلاق المرحلة الأولى من خدمة بلغ - صور - جنب

ومن خلال هذه المبادرة، سيتحوّل تطبيق "نجم" إلى قناة أساسية للبلاغات، وإتمام الخدمات الذاتية، بما يواكب متطلبات العملاء من أي موقع وفي أي وقت، ويسهم في تسهيل خدمات ما بعد الحادث، والتقليل من اختناق الطرق عند وقوع حادث مروري، وبالتالي رفع مستوى الاستجابة لمتضرري الحوادث من الأفراد ضمن منظومة رقمية متكاملة تواكب أحدث التقنيات، وخدمات الذكاء الاصطناعي، مع ضمانها لأعلى درجات الأمن السيبراني.
وأشار المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور إلى أن هذا النوع من المبادرات يضفي مزيدًا من التطور على منظومة التأمين في المملكة، ويسهم بشكل فاعل في ترسيخ السلامة المرورية التي تعد هدفًا محوريًا لكل الشركاء والمعنيين، وستكون مبادرة المعاينة عن بعد حجر أساس في بناء بنية تحتية ترتكز على التحول الرقمي ورضا المستفيدين، وسلامتهم والوصول إلى مجتمع حيوي وطرق آمنة، توافقًا مع رؤية المملكة 2030.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان، أن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة المعاينة عن بُعد يأتي بالتوافق مع إستراتيجية نجم لتطوير خدمات قطاع التأمين على المركبات في المملكة، والارتقاء بتجربة العميل، وبالتوازي مع ما تقوم به نجم لناحية تعميق التجربة التأمينية والوعي التأميني وتسخير التحوّل الرقمي الشامل كأداة إستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف: "الإدارة العامة للمرور شريك إستراتيجي لنجم، وتشكل حلقة بالغة الأهمية في نجاح كل المبادرات التي يتم إطلاقها لتطوير قطاع التأمين"، متطرقًا إلى إستراتيجية "أساس" التي تعد الركيزة الأساسية لمبادرات نجم، وذلك من خلال محورين أساسيين: إصلاح وبناء قواعد الأداء المهني، وتطوير البنية المؤسسية للشركة على جميع المستويات، وتحقيق تحوّل رقمي شامل لمنظومة العمل التأميني، في حين يتمثل المحور الثاني في الارتقاء بتجربة العميل عبر توفير مجموعة منتجات وحلول مبتكرة ومؤتمتة.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، خصوصًا فئة الشباب وقائدي الدراجات النارية، وسيتم التواصل معهم جميعًا بطريقة فاعلة ومستدامة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لجميع الجهات المشرفة والمعنية بتنفيذ هذه المبادرة، بما يضمن جودة الخدمة، وتحقيق السلامة المرورية للجميع.
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