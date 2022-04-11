عاجل | لائحة السلوك تضبط حضور الطلاب للمدارس

بعد أن كشفت جولات رقابية لإدارات تعليم تراجعًا في أعداد الطلاب الملتزمين في الحضور اليومي خلال شهر رمضان، لجأت مدارس إلى إلزامية حضور الاختبارات الشهرية للفصل الثالث حضوريًّا، ومنع أداء أي امتحان عن بعد.

ووفقًا لمراسلات تمت بين قياديين في التعليم لمدراء مدراس، نبهت إلى ضرورة تطبيق لائحة السلوك والمواظبة بحق الطلاب المتغيبين وإشعار أولياء أمورهم، رافضة تقديم أي استثناء للمتغيبين عن الاختبارات.

إجراءات لضبط الحضور

- تنفيذ إجراءات لضبط الحضور حتى آخر يوم

- تطبيق لائحة السلوك والمواظبة ضد المتغيبين

- وقف الاستثناءات ومنع تنفيذ أي اختبارات عن بعد