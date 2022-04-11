عاجل | لائحة السلوك تضبط حضور الطلاب للمدارس

ووفقًا لمراسلات تمت بين قياديين في التعليم لمدراء مدراس، نبهت إلى ضرورة تطبيق لائحة السلوك والمواظبة بحق الطلاب المتغيبين وإشعار أولياء أمورهم، رافضة تقديم أي استثناء للمتغيبين عن الاختبارات.
إجراءات لضبط الحضور
- تنفيذ إجراءات لضبط الحضور حتى آخر يوم
- تطبيق لائحة السلوك والمواظبة ضد المتغيبين
- وقف الاستثناءات ومنع تنفيذ أي اختبارات عن بعد
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