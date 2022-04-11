عاجل | 28 قضية من الغذاء والدواء إلى النيابة العامة

كشف تقرير حديث عن إحالة الهيئة العامة للغذاء والدواء 28 قضية إلى النيابة العامة خـلال 2021، تمثل 60 % من إجمالي القضايا المحالة للجهات المختصة، فيما بلغ عدد القضايا المحالة إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 40 %. قضايا 2021 28 قضية أحيلت للنيابة العامة 19 قضية أحيلت للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 50 دعوی أقيمت ضد الهيئة وانتهت بأحكام ابتدائية أو نهائية لمصلحتها 11 دعوی أقيمت ضدالهيئة وانتهت بأحكام ابتدائية أو نهائية ضدها 57 % من الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العمالية 43 % من الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم الأدوار الوظيفية للشؤون القانونية بالهيئة الإشراف على تقديم المشورة القانونية للرئيس التنفيذي دراسة ما يرد من استفسارات من كافة القطاعات والإدارات وإبداء الرأي القانوني الإشراف على دراسة مشاريع القرارات التي تصدرها الهيئة متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توقعها الهيئة مراجعة عقود العمل التي تبرمها الهيئة مع المستشارين والخبراء إعداد المذكرات القانونية المقدمة أمام الجهات القضائية تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والمتابعة حتى صدور الأحكام تمثيـل الهيئة في الاجتماعات أمام الجهات المختصة متابعة تنفيذ المهام المتعلقة بحقوق الإنسان والتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان متابعة الأنظمة واللوائح والتعاميم التي تصدر من الجهة المختصة ومدى تأثيرها على الهيئة



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