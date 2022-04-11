الصيام ينعش سوق الأسماك

وشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك انخفاض الأسعار في ظل وفرة وتنوع المعروض من الأسماك، حيث يتراوح سعر سمك الهامور بين 40 و50 ريالاً للكيلو، والصافي 20 ريالاً للكيلو، وانخفض سعر الكنعد إلى 35 ريالاً للكيلو، وسجل الشعري 20 ريالاً للكيلو، فيما سجل سمك السبيطي 30 ريالاً للكيلو، إلى جانب فروقات بسيطة لا تكاد تُذكر بين بائع وآخر نتيجة وسيلة الصيد (لنج) أو (طرّاد) وزمن الصيد.
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