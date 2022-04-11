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الصيام ينعش سوق الأسماك

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يمثل القطاع السمكي في المنطقة الشرقية مصدراً للدخل المستدام، حيث يوفر يومياً لجميع المتسوقين الكثير من الأسماك، وأشهرها «الهامور، والسمان، والكنعد، والسبيطي، والصافي، والشعور، والبياض»، إلى جانب الربيان والقشريات والرخويات الأخرى التي يتم صيدها معظم أيام العام.

وشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك انخفاض الأسعار في ظل وفرة وتنوع المعروض من الأسماك، حيث يتراوح سعر سمك الهامور بين 40 و50 ريالاً للكيلو، والصافي 20 ريالاً للكيلو، وانخفض سعر الكنعد إلى 35 ريالاً للكيلو، وسجل الشعري 20 ريالاً للكيلو، فيما سجل سمك السبيطي 30 ريالاً للكيلو، إلى جانب فروقات بسيطة لا تكاد تُذكر بين بائع وآخر نتيجة وسيلة الصيد (لنج) أو (طرّاد) وزمن الصيد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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