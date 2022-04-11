الصيام ينعش سوق الأسماك

يمثل القطاع السمكي في المنطقة الشرقية مصدراً للدخل المستدام، حيث يوفر يومياً لجميع المتسوقين الكثير من الأسماك، وأشهرها «الهامور، والسمان، والكنعد، والسبيطي، والصافي، والشعور، والبياض»، إلى جانب الربيان والقشريات والرخويات الأخرى التي يتم صيدها معظم أيام العام.

وشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك انخفاض الأسعار في ظل وفرة وتنوع المعروض من الأسماك، حيث يتراوح سعر سمك الهامور بين 40 و50 ريالاً للكيلو، والصافي 20 ريالاً للكيلو، وانخفض سعر الكنعد إلى 35 ريالاً للكيلو، وسجل الشعري 20 ريالاً للكيلو، فيما سجل سمك السبيطي 30 ريالاً للكيلو، إلى جانب فروقات بسيطة لا تكاد تُذكر بين بائع وآخر نتيجة وسيلة الصيد (لنج) أو (طرّاد) وزمن الصيد.