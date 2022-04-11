60 نفقا بمكة لتسهيل حركة المرور

هيأت أمانة العاصمة المقدسة كافة الخطط والترتيبات منذ وقت مبكر وقبل دخول الموسم لمتابعة شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرمة، التي تسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية والقضاء على مشاكل الازدحام التي قد تعاني منها العاصمة المقدسة خلال هذه الأيام المباركة.

أنظمة تهوية

وشكلت الأمانة عددا من الفرق الفنية لمتابعة جاهزية هذه الأنفاق لاستقبال وفود المعتمرين والزوار وأرتال السيارات خلال هذه الأيام، حيث تقوم الفرق الفنية بمتابعة صيانة الشبكات الكهربائية والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها.

أطوال إجمالية

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع الشريف، أن الأمانة حريصة على تهيئة كافة الأوضاع لزوار بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم، فيما يبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف الأمانة على صيانتها بمكة المكرمة حوالى 60 نفقا تبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كيلو مترا، وهي تحتوي في مجملها على أكثر من 66935 وحدة إنارة، و599 مروحة نفاثة و42 مولدا احتياطيا، وعدد من مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.