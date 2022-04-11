أنظمة تهوية
وشكلت الأمانة عددا من الفرق الفنية لمتابعة جاهزية هذه الأنفاق لاستقبال وفود المعتمرين والزوار وأرتال السيارات خلال هذه الأيام، حيث تقوم الفرق الفنية بمتابعة صيانة الشبكات الكهربائية والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها.
أطوال إجمالية
وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع الشريف، أن الأمانة حريصة على تهيئة كافة الأوضاع لزوار بيت الله الحرام وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم، فيما يبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف الأمانة على صيانتها بمكة المكرمة حوالى 60 نفقا تبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كيلو مترا، وهي تحتوي في مجملها على أكثر من 66935 وحدة إنارة، و599 مروحة نفاثة و42 مولدا احتياطيا، وعدد من مضخات المياه وشبكات إطفاء الحريق والحساسات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر 60 نفقا بمكة لتسهيل حركة المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.